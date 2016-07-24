كيف تستخدم البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم بطريقة آمنة أثناء السفر

تشير التوقعات الى أن تصل نسبة عدد السياح السعوديين المتجهين إلى أوروبا خلال عطلة الصيف هذا العام الى 80% وأن يتجاوز عدد السياح السعوديين العام الحالي مليونًا ونصف المليون. وإذا أضفنا هذه الأرقام إلى تقرير ساما الذي بيّن ارتفاع الطلب على البطاقات الائتمانية بنهاية عام 2015 بنسبة 5.6 بالمئة لتصل إلى 10.2 مليار ريال، مقارنة مع مبلغ 9.6 مليار ريال بنهاية 2014، فإن هذا يرجح أن معظم المسافرين يحملون في جيوبهم بطاقة ائتمان واحدة على الاقل أثناء السفر إلى الخارج. وبرغم أن بطاقة الائتمان تعتبر أداة مفيدة وعملية للغاية أثناء سفرك، إلا أنه يتعين عليك معرفة كيف تستخدم بطاقتك الائتمانية بأمان لضمان سلامة حسابك وهو ما سنوضحه لك من خلال المقالة التالية.



الإعداد لسفرك

قبل أن تصعد على متن الطائرة في طريقك إلى الخارج يتعين عليك أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل عِدةّ. ومن ضمن هذه العوامل الاعتبارات المتعلقة باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم التي بحوزتك. وبرغم أن البطاقات الائتمانية توفر عادة درجة عالية من الراحة عندما يتعلق الأمر بإنفاق الأموال في الخارج، إلا أن هناك العديد من التكاليف التي تنطوي عليها كل معاملة تجريها باستخدام هذه البطاقات. ولهذا سيساعدك الإلمام بجميع التكاليف والقيود المرتبطة باستخدام بطاقتك المصرفية قبل السفر على إعداد وترتيب أمورك بشكل أفضل. من الضروري الاتصال بجهة إصدار البطاقة وطرح الأسئلة التالية عليهم:

• هل يمكن استخدام البطاقة على المستوى العالمي؟

• كم التكلفة التي يتقاضونها مقابل التحويل لعملة أخرى عند شراء سلعة أو خدمة في الخارج؟

• كم يتقاضون مقابل التحويل لعملة أخرى عند السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي (ATM)؟

• ما هو الحد اليومي للسحب النقدي والمشتريات؟

يجب عليك التأكد من الاحتفاظ بأرقام الاتصال بجهة اصدار بطاقتك المصرفية، خاصة أرقام الهواتف الأساسية، في جميع الأوقات. من الضروري أن يكون في متناول يدك رقم الاتصال بقسم البطاقات المفقودة، وكذلك رقم هاتف خدمة العملاء. حيث ستحتاج هذه الأرقام في ترتيب الأمور بأسرع وقت ممكن في حال صادفت أي مشكلات أثناء تواجدك في الخارج.



تأمين البطاقة المصرفية أثناء السفر



يتعين عليك التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة بطاقتك المصرفية أثناء السفر إلى الخارج. حيث قد يؤدي غياب اعتبارات السلامة إلى خسارة مبالغ مالية كبيرة في حالة سرقة البطاقة. الشيء الأول الذي يجب تذكره هو الاحتفاظ بجميع الإيصالات التي تتحصل عليها أثناء تواجدك بالخارج فضلاً عن مراقبة أنشطة بطاقتك المصرفية عن كثب. كما يتعين عليك أيضاً إبلاغ البنك الذي تتعامل معه على الفور إذا لاحظت أي أنشطة مشبوهة. وعلاوة على ذلك، احرص على عدم إطلاع أي شخص على رقمك السري فضلاً عن إبلاغ البنك الذي تتعامل معه على الفور إذا ما سرقت بطاقتك المصرفية.



خاتمة



يحمل الملايين من الأشخاص على مستوى العالم بطاقات ائتمانية متعددة. هناك أيضاً في كل عام ملايين المسافرين إلى بلدان خارجية. تقدم بطاقات الائتمان والخصم لهؤلاء وسيلة دفع مريحة كما تتيح لهم قضاء احتياجاتهم دون أن يضطروا لحمل النقود في جيوبهم. وبرغم أريحية التعامل التي توفرها البطاقات المصرفية إلا أنه لا ينبغي التغافل عن اتخاذ احتياطات السلامة قبل وأثناء الرحلة.

شبكةعيونالإخبارية

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