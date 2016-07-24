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الآن بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2016 على "اليوم السابع"

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الآن بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2016 على "اليوم السابع" الآن بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2016 على "اليوم السابع"
أعلن الدكتورالهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء الطلاب الأوائل للثانوية العامة 2016 ، كما اعتمد نتيجة الثانوية العامة لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غد الاثنين.

وأعلن وزير التعليم أن عدد الطلاب الأوائل لمجموعة العلمى (علوم) 65 طالباً، حصل جميع الطلاب على المركز الأول بمجموع 409.5 درجة، أما مجموعة العلمى (رياضيات) فعددهم 16 طالباً حصل الطلاب أصحاب المركز الأول، وعددهم أربعة طلاب على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعددهم 11 طالباً حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409.5 درجة، وحصل الطالب صاحب المركز الأول للمكفوفين على مجموع 401 درجة.


>بالفيديو.. وزير التعليم يعلن أسماء أوائل... by youm7


>بالفيديو.. وزير التعليم يعلن أسماء أوائل... by youm7

بعد قليل.. وزير التعليم يبلغ أوائل الثانوية العامة بنتائجهم هاتفيا

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية والأوائل اليوم.. وتصل المدارس الإثنين

"التعليم": فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة من إعلانها

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية والأوائل غدا ووصولها للمدارس الاثنين

"التعليم": غدا إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة بمؤتمر صحفى فى الوزارة

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