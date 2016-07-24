اليوم..تسليم المنازل المتضررة لأقباط الكرم بعد ترميمها من قبل القوات المسلحة

تسلم محافظة المنيا اليوم 3 منازل متضررة من الأحداث التى شهدتها قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، والتى تم حرقها على خلفية مشاجرة بالقرية، إثر إشاعة وجود علاقة بين شاب قبطى وربة منزل مسلمة، تطورت الأحداث إلى حرق 3 منازل للأقباط ومحل أدوات كهربائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتسليمها لأصحابها خلال شهر، وبالفعل تسلمتها القوات المسلحة، وتم إعادة تأهيلها، وسوف يتم تسليمها للأهالى اليوم، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية الشعبية والقوات المسلحة.

وأعرب الأهالى بالقرية عن سعادتهم بعودة الهدوء للقرية بعد إخلاء سبيل المتهمين، وكذلك تسليم الأقباط لمنازلهم بعد إعادة تأهيلها، وقال عمدة القرية عمر راغب، إن السعادة اليوم تكمن فى عودة أبناء القرية لأحضانها بين أشقائهم بعد أن تضررت منازلهم بالحرق، وأكد أن القوات المسلحة تمكنت فى وقت قياسى من الانتهاء من ترميم وإعادة تأهيل تلك المنازل ليعود إليها سكانها للعيش فيها.

وأكد العمدة أن الهدوء يخيم على القرية وأهلها، وأن روح المحبة والود عادت من جديد إلى القرية، ونأمل فى أن تكون الأحداث الأخيرة للعبرة والعظة، وأن النسيج الواحد لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض، فيما قال يوسف حنا أحد الأهالى، إن الفرحة الحقيقية التى يتمناها كل مواطن على وجه الأرض تتمثل فى الأمن والأمان والمحبة وروح التعاون، وأوضح أن أهالى القرية أسرة واحدة.

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