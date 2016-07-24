دفاع مدني رأس الخيمة تسيطر على حريق 5 سيارات وكرفان دون إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة، صباح اليوم، على حريق شب في 5 سيارات وكرافان، خلف مبنى المنطقة الحرة بمنطقة النخيل دون وقوع إصابات بشرية، الأمر الذي حال دون انتقال الحريق إلى باقي السيارات المحيطة بموقع الحادث.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة الحادية عشر و20 دقيقة، من صباح اليوم، عن اندلاع حريق في عدد من المركبات المتوقفة خلف مبنى هيئة المنطقة الحرة بالإمارة، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع إلى موقع الحريق، وباشرت عملية الإطفاء، ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، مشيرة إلى أن أفراد الفرق قاموا باخماد الحريق باستخدام المياه والفوم وتمكنوا من محاصرة النيران، حيث تم تبريد موقع الحادث، وتسليمه إلى الجهات الشرطية لإتخاذ الاجراءات اللازمة ومعرفة أسباب إندلاع الحريق.

وأضافت أن الحريق خلف خسائر مادية فقط في 5 سيارات وكرافان دون إصابات بين أصحابها.