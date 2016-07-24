وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.7%

اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 75,7%، حيث تقدم 560 ألفاً 583 طالباً وطالبة لامتحانات هذا العام.إعلان - Ads إعلان - Ads
بعد قليل.. وزير التعليم يبلغ أوائل الثانوية العامة بنتائجهم هاتفيا
التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية والأوائل اليوم.. وتصل المدارس الإثنين
"التعليم": فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة من إعلانها
التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية والأوائل غدا ووصولها للمدارس الاثنين
"التعليم": غدا إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة بمؤتمر صحفى فى الوزارة