بعد درس المرتدات عن الحجاب.. أوقاف الإسكندرية تضم مسجد "جناكليس" للوزارة

قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل المديرية، بضم مسجد الملتزم بمنطقة جناكليس للوزارة، لمخالفته قرارات وزارة الأوقاف، والسماح لأصحاب الأفكار المتطرفة بإلقاء الدروس والخطب .

وقال مصدر بمديرية الأوقاف، أنه تم تحرير محضر بواقعة درس السبت بمسجد الملتزم وتشكيل لجنة من كبار المفتشين، لضم المسجد لوزارة الأوقاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية تبحث مع مديرى الإدارات، ضم الزوايا المخالفة للوزارة، لما تمثله من منبع لنشر الأفكار المتطرفة واستقطاب الشباب للأفكار المنحرفة، والخروج عن الإسلام الوسطى الذى تنشره وزارة الأوقاف .

كان مسجد الملتزم بالإسكندرية، قد شهد أمس، واقعة مخالفة لداعية شاب استقطب عددا كبيرا من الشباب فى درس أسبوعى، متحدثاً عن التزام الشباب والفتيات، وطالب الفتيات بضرورة الالتزام بارتداء النقاب.

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