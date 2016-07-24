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مسلحون أكراد يقتلون شرطيا في شرق تركيا

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مسلحون أكراد يقتلون شرطيا في شرق تركيا مسلحون أكراد يقتلون شرطيا في شرق تركيا

مقاتلون أكراد – أرشيفية

قال مكتب حاكم إقليمي يوم الأحد إن مسلحين أكرادا هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم تونجلي بشرق تركيا مساء السبت فقتلوا شرطيا وأصابوا اثنين آخرين.

وأضاف في بيان مكتوب أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور هاجموا نقطة التفتيش بقاذفات الصواريخ والبنادق على الطريق بين تونجلي وأوفاجيك حوالي الساعة 11:25 مساء السبت.

وبحسب رويترز ذكر البيان أن الجريحين نقلا على متن طائرة هليكوبتر إلى إقليم إلازغ المجاور لتلقي العلاج فيما بدأت عملية للقبض على المسلحين.

وتونجلي إقليم تسكنه أغلبية كردية ويقع إلى الشمال من المنطقة التي شهدت معظم الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن في السنوات القليلة الماضية.

وحمل الحزب السلاح ضد الدولة التركية عام 1984 وقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم أكراد في أعمال عنف لاحقة.

وانهار في يوليو تموز من العام الماضي وقف لإطلاق النار دام عامين وتفاقم الصراع إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات. وتفيد بأن آلاف المسلحين والمئات من أفراد قوات الأمن قتلوا. كما تقول أحزاب سياسية معارضة إن ما يتراوح بين 500 وألف مدني قتلوا أيضا.

 

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