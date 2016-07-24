رئيس اقتصادية النواب: هوجة ارتفاع الدولار الأسود «مفتعلة»

وصف الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بأنها هوجة غير مبررة، مؤكداً أن الدولار تحول إلى سلعة تتاجر فيها فئات ليس لها أي علاقة بالعملة الامريكية وتتربح بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن البنك المركزي مستمر في تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاسترتيجية مثل القمح وزيوت الطعام والادوية وألبان الأطفال والأمصال ومستلزمات الانتاج للمصانع واللحوم والدواجن والبقوليات والعدس والفول وغيرها من السلع .

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي أطلع نواب اللجنة الاقتصادية على اجراءاته الدورية التي يتابع من خلالها البنوك للاستعلام عن أي طلبات لفتح الاعتمادات الاستيرادية للسلع، وتعهد “عامر” بتلبية كل الطلبات فوراً للابقاء علي أسعار السلع في الاسواق كما هي دون أي زيادات.

وأكد “المصيلحي” تأييد أعضاء اللجنة الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحلول المسكنة أصبحت لا تتماشي مع المرحلة الحالية، وأضاف: “أعضاء البرلمان اطمئنوا على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية الذي غاب عن الساحة لفترة طويلة بسبب تجميد المجلس التنسيقي طيلة فترة المحافظ السابق، ولم يتم تفعيله إلا بقرار جمهوري مع تولي طارق عامر مهام منصب محافظ البنك المركزي نهاية العام الماضي.