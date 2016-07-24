أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس اقتصادية النواب: هوجة ارتفاع الدولار الأسود «مفتعلة»

Google+ Print
رئيس اقتصادية النواب: هوجة ارتفاع الدولار الأسود «مفتعلة» رئيس اقتصادية النواب: هوجة ارتفاع الدولار الأسود «مفتعلة»

الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (أرشيفية)

وصف الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ارتفاع في السوق السوداء بأنها هوجة غير مبررة، مؤكداً أن الدولار تحول إلى سلعة تتاجر فيها فئات ليس لها أي علاقة بالعملة الامريكية وتتربح بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن البنك المركزي مستمر في تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاسترتيجية مثل القمح وزيوت الطعام والادوية وألبان الأطفال والأمصال ومستلزمات الانتاج للمصانع واللحوم والدواجن والبقوليات والعدس والفول وغيرها من السلع .

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي أطلع نواب اللجنة الاقتصادية على اجراءاته الدورية التي يتابع من خلالها البنوك للاستعلام عن أي طلبات لفتح الاعتمادات الاستيرادية للسلع، وتعهد “عامر” بتلبية كل الطلبات فوراً للابقاء علي السلع في الاسواق كما هي دون أي زيادات.

وأكد “المصيلحي” تأييد أعضاء اللجنة الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحلول المسكنة أصبحت لا تتماشي مع المرحلة الحالية، وأضاف: “أعضاء البرلمان اطمئنوا على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية الذي غاب عن الساحة لفترة طويلة بسبب تجميد المجلس التنسيقي طيلة فترة المحافظ السابق، ولم يتم تفعيله إلا بقرار جمهوري مع تولي طارق عامر مهام منصب محافظ البنك المركزي نهاية العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء