العثور على جثتين لشابين قتلا بطلق نارى أسفل كوبرى أسيوط العلوى

عثر القاطنون بقرية جزيرة الواسطى التابعة لمركز الفتح فى محافظة أسيوط على جثتى شابين مقتولين بطلق نارى وبجوارهما موتوسيكل كانا يستقلانه أسفل كوبرى أسيوط العلوى.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثتى شابين مقتولين بطلق نارى وبجوارهما موتوسيكل يرجح أنهما كانا يستقلانه أسفل كوبرى أسيوط العلوى على الجسر الترابى بجزيرة الواسطى دائرة مركز الفتح.

وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مقتل كل من "أحمد م أ" ينتمى لعائلة أبو حديد، و"محمد م أ" ينتمى لعائلة الملالخة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم.



>

إحدى الجثث بجانب الكوبرى



>

بعض الأهالى يتجمعون بجانب الجثث

ضبط متهمين فى واقعة الاستيلاء على 25 مليون جنيه من مكتب بريد بأسيوط