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الأهلي: يول استقر على عودة نيدفيد وبيكام.. وتجديد إعارة زكي لسموحة

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الأهلي: يول استقر على عودة نيدفيد وبيكام.. وتجديد إعارة زكي لسموحة الأهلي: يول استقر على عودة نيدفيد وبيكام.. وتجديد إعارة زكي لسموحة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن المدرب مارتن يول استقر على ضم لاعبين للفريق بعد انتهاء إعاراتهما في الفرق المصرية المختلفة.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين:"يول يريد الإبقاء على كريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكام، بينما سيتابع محمد رزق في المران، الثلاثي سينتظم في تدريبات الفريق عقب العودة من المغرب".

وأضاف "معارون آخرون رأى الجهاز الفني أنه ليس في حاجة إليهم وبالتالي وجه لهم الشكر، نتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم".

وأردف "اللاعبون الحاليون المطلوبون في أندية أخرى على سبيل الإعارة سيتم حسم أمرهم بعد العودة للقاهرة، وبالنسبة لمحمد حمدي زكي فقد قررنا مد إعارته لسموحة لموسم آخر".

وسيعود نيدفيد من وادي دجلة ورزق من طلائع الجيش وبيكام من حرس الحدود إلى الأهلي بعد انتهاء إعاراتهم في الموسم المنصرم.

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