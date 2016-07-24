عرابي: واثقون من الفوز على الوداد

قال أسامة عرابي المدرب العام للأهلي إنه واثق من الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، مشيرا إلى أنها أقوى وأهم مواجهات الأهلي في مجموعته وينظر لها الجميع على أنها مباراة تحديد المصير.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء.

وصرح عرابي للصحفيين "أنا واثق جدا في إمكانية الفوز على الوداد، إنها أهم وأقوى مواجهات الأهلي في المجموعة".

وأضاف "ننظر لها جميعا على أنها مباراة تحديد المصير، إذ يتوقف على نتيجتها اعتبارات كثيرة في تكملة الفريق لمشواره بالوصول للدور نصف النهائي".

وتابع "نتيجة التعادل في القاهرة وضعتنا أمام خيار وحيد وهو ضرورة الفوز بالمغرب لتعدي موقف الفريق بالمجموعة وضمان استمرار المنافسة على الصعود".

واستطرد "الجهاز الفني واللاعبون واجههم سوء حظ غريب في الذهاب مما حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف، وعكفنا على دراسة المنافس جيدا لتحديد نقاط القوة والضعف وشرحها للاعبين خلال المحاضرات الفنية".

وعن أخطر لاعبي الوداد "أخطر لاعبي الفريق هم الثلاثي الهجومي أرقام 18 و8 و25".

وأتم "يتطلب ذلك يقظة تامة من لاعبي خطي الوسط والدفاع من أجل تحجيم القدرات الهجومية لفريق الوداد".

ويعد وليد الكارتي ورضا هجهود وإسماعيل الحداد من أبرز لاعبي الوداد الذين ذكرهم عرابي على الترتيب.

ويتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطة وحيدة بفارق 6 نقاط عن الوداد المتصدر و5 نقاط عن زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثاني ونقطتين عن أسيك ميموزا الإيفواري في المركز الثالث.