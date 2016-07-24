أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طبيب الأهلي: متعب يلحق بمباراة الوداد رغم آلام الكلى

Google+ Print
طبيب الأهلي: متعب يلحق بمباراة الوداد رغم آلام الكلى طبيب الأهلي: متعب يلحق بمباراة الوداد رغم آلام الكلى

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن عدم مشاركة عماد متعب لاعب الفريق في مران السبت بسبب آلام الكلى لن تمنعه من المشاركة في لقاء الوداد المغربي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار محمود في حديثه للصحفيين إلى أن متعب حصل على بعض المسكنات للتخلص من الآلام، وأنه سيخضع لكشف طبي الأحد لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

ويعتقد محمود أن متعب سيكون قادرا على المشاركة.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج للفوز في ظل تذيله للمجموعة بنقطة واحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع