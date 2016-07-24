طبيب الأهلي: متعب يلحق بمباراة الوداد رغم آلام الكلى

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن عدم مشاركة عماد متعب لاعب الفريق في مران السبت بسبب آلام الكلى لن تمنعه من المشاركة في لقاء الوداد المغربي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار محمود في حديثه للصحفيين إلى أن متعب حصل على بعض المسكنات للتخلص من الآلام، وأنه سيخضع لكشف طبي الأحد لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

ويعتقد محمود أن متعب سيكون قادرا على المشاركة.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج للفوز في ظل تذيله للمجموعة بنقطة واحدة.