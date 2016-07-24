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إيران تدين هجوم كابل وتدعو لوحدة المسلمين

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إيران تدين هجوم كابل وتدعو لوحدة المسلمين إيران تدين هجوم كابل وتدعو لوحدة المسلمين

وزير الخارجية الإيراني

أدان وزير الخارجية الإيراني، التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية، اليوم الأحد، واعتبره مثالا آخر لأعمال تنظيم “داعش” الإرهابي الشريرة، مؤكدا ضرورة الوحدة بين الشيعة والسنة لدحر الإرهاب والتطرف.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الشيعة والسنة كلاهما ضحية، ولا بد من الوحدة لدحر المتطرفين.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة، بهرام قاسمي، الهجوم بأنه عمل لا إنساني یتنافی مع الإسلام ، وقال: “إن الارهاب والتطرف وتعریض أرواح الأبریاء للخطر علی الدوام وفی کل مکان، أمر مرفوض وغیر مبرر”.

وأضاف قاسمی: “کما أعلنا مرارا فإنه بدون التعاون والفهم المشترك بین جمیع الدول والمجتمع الدولي لا یمکن اجتثاث هذه الظاهرة المقیتة”.

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