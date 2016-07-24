محافظ دمياط يحيل موظف برأس البر للتحقيق لبيعه أنابيب بوتاجاز بوقت العمل

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أحد موظفى جراج الوحدة المحلية برأس البر بشأن قيامه ببيع أنابيب البوتاجاز أثناء وقت العمل الرسمى ووجه المحافظ إدارة المتابعة بالمحافظة لفحص الشكوى الواردة ضده.

وقامت لجان المتابعة بإجراء اختبار للتأكد من صحة ما ورد بالشكوى من قيامه بتوصيل أنابيب الغاز أثناء وقت العمل الرسمى على تروسيكل وبفحص دفاتر الحضور والإنصراف بجراج الوحدة تبين أنه موقع بدفاتر الحضور لذات اليوم.

وقرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق العاجل لخروج الموظف عن مقتضى الواجب الوظيفى.

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