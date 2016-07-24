أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية: أمارس عملى بالمحافظة ولم أتلق اتصالا بخصوص حركة المحافظين

Google+ Print
محافظ المنوفية: أمارس عملى بالمحافظة ولم أتلق اتصالا بخصوص حركة المحافظين محافظ المنوفية: أمارس عملى بالمحافظة ولم أتلق اتصالا بخصوص حركة المحافظين
أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أنه متواجد داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وأنه يمارس عمله الطبيعى.

وأضاف عبد الباسط فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه لم يتلق أى اتصالات من وزارة التنمية المحلية حتى الآن فى حركة المحافظين، والتى من المقرر إعلانها خلال ساعات من الآن.

يذكر أن عددا من شباب المحافظة دشنوا حملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للمطالبة بإقالة عبد الباسط، فى حركة المحافظين الجديدة، بدعوى تقصيره فى مهام عمله.


>- عمال سيراميك مصر بالمنوفية يواصلون الإضراب للمطالبة بزيادة المرتبات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر

مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية

مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية