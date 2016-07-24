محافظ المنوفية: أمارس عملى بالمحافظة ولم أتلق اتصالا بخصوص حركة المحافظين

أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أنه متواجد داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وأنه يمارس عمله الطبيعى.

وأضاف عبد الباسط فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه لم يتلق أى اتصالات من وزارة التنمية المحلية حتى الآن فى حركة المحافظين، والتى من المقرر إعلانها خلال ساعات من الآن.

يذكر أن عددا من شباب المحافظة دشنوا حملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للمطالبة بإقالة عبد الباسط، فى حركة المحافظين الجديدة، بدعوى تقصيره فى مهام عمله.

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