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إزالة 105 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج

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إزالة 105 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج إزالة 105 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج
قال المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة 105 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع، بمساحة 6 فدان و19 قيراطا و10 أسهم على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، فى بيان له اليوم، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى، تنفيذا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية، مؤكداً تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة لإزالة التعديات والمخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية.


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