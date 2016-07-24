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مسيرة احتجاجية بالمغرب لإسقاط “خطة إصلاح التقاعد”

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مسيرة احتجاجية بالمغرب لإسقاط “خطة إصلاح التقاعد” مسيرة احتجاجية بالمغرب لإسقاط “خطة إصلاح التقاعد”

ارشيفية

تنظم “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد” بالمغرب، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية في العاصمة الرباط، لإسقاط “خطة إصلاح أنظمة التقاعد”.

واعتبر مناهضو خطة “إصلاح التقاعد” أن ما أقدمت عليه والبرلمان “يؤدي إلى انتقاص في أجور الموظفين المدنيين ما بين 150 و400 درهما في الشهر، ويرفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا في المعاش”.

وأشارت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الخطة يترتب عنها تراجع في قيمة المعاش بسبب اعتماد معدل الأجر لـ8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة وتخفيض النسبة السنوية من 2,5 في المئة إلى 2 في المئة بالنسبة للتقاعد العادي “بلوغ سن التقاعد” ومن 2 في المئة إلى 1.5 في المئة بالنسبة للتقاعد النسبي.

وكان مجلس النواب المغربي أقر بشكل نهائي الأربعاء الماضي، مسودة قانون إصلاح معاشات التقاعد، بموافقة 70 نائبا مقابل رفض 35.

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أونا

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