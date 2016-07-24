مخطط إسرائيلي لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس أودعت خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة، من أصل 1200 وحدة يشملها المخطط في المنطقة الواقعة بين مستوطنة “جيلو” جنوب القدس المحتلة ومدينة بيت جالا (شمال غرب بيت لحم).

وذكر موقع “والاه” الإخباري العبري اليوم الأحد أنه تجري حاليا أعمال بناء بنى تحتية لحوالي 700 وحدة سكنية إلى الشمال من المنطقة التي تشملها الخطة الجديدة، في إطار خطة بناء في السفوح الغربية لمستوطنة “جيلو” التي جرت المصادقة على إيداعها في ديسمبر الماضي.

ونقل الموقع عن رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس مئير ترجمان قوله “سأفعل كل ما باستطاعتي من أجل إبقاء الشبان في المدينة، ولا يهمني ما يحدث على المستوى السياسي”، في إشارة إلى الانتقادات الدولية للمشاريع الاستيطانية وكونها تقطع أوصال القدس والضفة الغربية وتمنع التوصل إلى حل سلمي وقيام دولة فلسطينية.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس أقرت بناء مستوطنة جديدة تشمل 15 ألف وحدة سكنية، ما أثار انتقادات دولية ضد إسرائيل ، ورغم ذلك أودعت البلدية خطة البناء الاستيطاني الجديدة الأسبوع الماضي.

أ ش أ