أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إلغاء رحلتين بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

Google+ Print
إلغاء رحلتين بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب إلغاء رحلتين بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

مطارالقاهرة الدولي – أرشيفية

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إلغاء رحلتان دوليتان لعدم جداوها اقتصاديا وقله عدد الركاب، بالإضافة إلي تأخر إقلاع الطائرة الهولندية لساعتين يسبب عطل فني.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي أن سلطات المطار تلقت اخطارين من الخطوط بإلغاء رحلتها رقم 330 والمتجهة الي جدة، والخطوط اليمينية بإلغاء رحلتها رقم 602 والمتجهة الي سنا.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع طائرة الخطوط الهولندية KLM رقمك 554 والمتجهة الي أمستردام لمدة 100 دقيقة بسبب عطل فني يحول دون إتمام الرحلة.

وأشارت المصادر الي ان قائد الطائرة فؤجي بوجود عطل فني في كمره القيادة، وعلى الفور تم استدعاء أطقم الصيانة والتي تمكنت من إصلاح العطل واقلعت بعد تأخر أكثر من 100 دقيقة عن الموعد المحدد لها بجدول التشغيل.

 

‏‫

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة