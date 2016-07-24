إلغاء رحلتين بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إلغاء رحلتان دوليتان لعدم جداوها اقتصاديا وقله عدد الركاب، بالإضافة إلي تأخر إقلاع الطائرة الهولندية لساعتين يسبب عطل فني.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي أن سلطات المطار تلقت اخطارين من الخطوط السعودية بإلغاء رحلتها رقم 330 والمتجهة الي جدة، والخطوط اليمينية بإلغاء رحلتها رقم 602 والمتجهة الي سنا.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع طائرة الخطوط الهولندية KLM رقمك 554 والمتجهة الي أمستردام لمدة 100 دقيقة بسبب عطل فني يحول دون إتمام الرحلة.

وأشارت المصادر الي ان قائد الطائرة فؤجي بوجود عطل فني في كمره القيادة، وعلى الفور تم استدعاء أطقم الصيانة والتي تمكنت من إصلاح العطل واقلعت بعد تأخر أكثر من 100 دقيقة عن الموعد المحدد لها بجدول التشغيل.

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