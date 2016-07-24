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وزير خارجية حكومة الوفاق: المجلس الرئاسى لم يطلب أى تدخل دولى فى ليبيا

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وزير خارجية حكومة الوفاق: المجلس الرئاسى لم يطلب أى تدخل دولى فى ليبيا وزير خارجية حكومة الوفاق: المجلس الرئاسى لم يطلب أى تدخل دولى فى ليبيا
نفى وزير الخارجية المكلف بحكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد سيالة، أن يكون المجلس الرئاسى أو حكومة الوفاق الوطنى قد طلبتا أى تدخل عربى أو دولى فى ليبيا، مضيفا "عندما نحتاج لهذا التدخل سنعلنه ونحدد نوع هذا التدخل بوضوح".

وقال سيالة، خلال تصريحات صحفية نشرت اليوم على هامش حضوره اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى يسبق القمة العربية فى دورتها السابعة والعشرين بنواكشوط، أن التدخل الفرنسى وقع فى مناطق خارج سيطرة المجلس الرئاسى ودون علمه.

وأضاف سيالة أن المجلس بصدد إعداد متطلباته وحاجته من التسليح تمهيدا لعرضها على مجلس الأمن الدولى الجهة الوحيدة المختصة برفع حظر تسليح ليبيا.
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