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منظمة الهجرة: 83 ألف مشرد بمدينة واو بجنوب السودان بحاجة للمساعدات

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منظمة الهجرة: 83 ألف مشرد بمدينة واو بجنوب السودان بحاجة للمساعدات منظمة الهجرة: 83 ألف مشرد بمدينة واو بجنوب السودان بحاجة للمساعدات
ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 83 ألفا من مواطنى جنوب السودان لازالوا مشردين فى مدينة واو بالجنوب وذلك منذ الاشتباكات التى وقعت آخر يونيو الماضى وأنهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأضافت المنظمة- فى تقرير لها فى جنيف اليوم- أنها وفى الوقت الذى تواصل تقديم مساعدات منقذة للحياة للمشردين داخل المدينة، إلا أنها غير قادرة على الوصول إلى النازحين الذين يحتمون فى مناطق جنوب المدينة حيث يمنع انعدام الأمن أية قدرة على ذلك فى الأسابيع الأخيرة.

وأكدت المنظمة الدولية أن تأمين الوصول إلى المناطق الواقعة خارج المدينة أصبح أمرا بالغ الأهمية لتقديم المساعدة إلى مايقدر بحوالى 38 ألف نازح خاصة مع عدم تمكن فرق المنظمة من الوصول إلى المناطق الواقعة جنوب المدينة بما فى ذلك عيادة المنظمة المتنقلة إضافة إلى أن انعدام الأمن منع الفرق من العمل لضمان حصول المشردين على المياه الصالحة للشرب.
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