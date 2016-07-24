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مصر للطيران تتخطى بنجاح التدقيق السنوي لتحالف ستار

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مصر للطيران تتخطى بنجاح التدقيق السنوي لتحالف ستار مصر للطيران تتخطى بنجاح التدقيق السنوي لتحالف ستار

ارشيفية

تمكنت شركة للطيران، من تحقيق نتائج إيجابية في جميع عناصر التدقيق، الذي تم مطابقتها بمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، وبالمبنى الإداري لمصر للطيران، وذلك في إطار الآلية المتبعة، بتحالف الستار للمراجعة السنوية على الشركات الأعضاء بالتحالف، والتأكد من التزامها بمستويات الخدمة والمشروعات الجديدة، التي يطبقها تحالف ستار.

وشملت المجالات التي تمت مراجعتها خدمة الركاب بصالات السفر والوصول، واستراحات المطار، والخدمات الأرضية، ومناولة الحقائب والدعاية والإعلام والتجارةالاليكترونية، ومركز الأتصالات الـCall center، والعلامة التجارية والإدارة العامة، للعائد والتسعير وبرنامج الولاء.

وصرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة حريصة على تطبيق أفضل المعايير الدولية، وذلك في مجال خدمة الركاب في جميع إجراءات العمل، مما ساعدها في الأنضمام إلي تحالف الستار العالمي عام 2008، وأن الشركة ملتزمة بتطبيق هذه الإجراءات التي تتوافق مع سياسة التحالف، بما يؤكد على مكانة مصرللطيران، في مجال الطيران حول العالم .

وأضاف مسلم إن مصر للطيران تعمل في الوقت الحالي على إطلاق عدد من المشروعات الالكترونية الحديثة التي تجعل رحلات ركابها أكثر سهولة وراحة والتي سيتمالإعلان عنها على مدار الفترة القريبة المقبلة .

وقد حضر إلي القاهرة مراجعة معتمدة من تحالف ستار، رافقها خلال الزيارة فريق عمل من مصر للطيران، وقد قامت بمراجعة عناصر الخدمة بمصر للطيران، وفي نهاية الزيارة عقدت اجتماعًا مع فريق عمل مصر للطيران، لعرض نتائج المراجعة برئاسة محمد العبادي رئيس قطاع التحالفات بالشركة القابضة لمصر للطيران، وقد أثنت خلاًل بأجتماع على أداء فرق العمل والمستوى المشرف الذي ظهر به جميع الأفراد، في خلال إجراءات المراجعة وتعاون جميع الجهات للأستكمال إجراءات المراجعة .

 

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