مفتى الجمهورية يدين العمليات الإرهابية فى كابول الأفغانية

أدان فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية العملية الإرهابية التى قام بها تنظيم داعش الإرهابى فى كابول الأفغانية بالقرب من مسيرة لأتباع أهل البيت مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد مفتى الجمهورية في بيان له أن الله سبحانه وتعالى قد شدد فى مواضع كثيرة من كتابه الكريم على حرمة الدماء وعظم منها فقال: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}.

وأضاف فضيلته أن النبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قد حذر من سفك الدماء وقال: "إن أول ما يُحكم بين العباد فى الدماء"، وأخبرنا كذلك أن سفك الدماء أكثر حرمة عند الله من هدم الكعبة المشرفة.

وحذر مفتى الجمهورية الشعب الأفغانى من الوقوع فى براثن الفتنة الطائفية التى يسعى المتطرفون لبثها بين أبناء الوطن الواحد حتى تضعف بنيانهم وتكون لهم البلاد لقمة سائغة.

وتوجه فضيلة المفتى بخالص العزاء للشعب الأفغانى وأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يشفى المصابين شفاءً عاجلاً لا يغادر سقمًا.

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