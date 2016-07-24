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جامعة أسيوط تشارك فى ملتقى إبداعى بلبنان ببحث حول فنون أزياء التلى

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جامعة أسيوط تشارك فى ملتقى إبداعى بلبنان ببحث حول فنون أزياء التلى جامعة أسيوط تشارك فى ملتقى إبداعى بلبنان ببحث حول فنون أزياء التلى
أعلن الدكتور منصور المنسى عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، مشاركة الكلية فى الملتقى الطلابى الإبداعى الثامن عشر تحت عنوان معالجات وحلول الشباب للتحديات المعاصرة وأزمة الهويات الفرعية.

وأكد المنسى، أن الملتقى ينظم المجلس العربى لتدريب طلاب الجامعات العربية فى الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم فى الجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 4 إلى 8 من سبتمبر القادم، ويهدف إلى مساعدة الشباب على البحث عن مجال يمكنهم الإبداع فيه، بما يسهم فى تنمية المجتمع وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم على الاستمرار والمثابرة على العمل الجاد، بالإضافة إلى تدعيم الانتماء العربى لديهم وتوثيق الأواصر وتبادل الخبرات بين الجامعات المشاركة من خلال عدد من المحاور فى البحث العلمى والإبداع التكنولوجى والنشاط الفنى والثقافى.

وقال الدكتور منصور المنسى عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والمشرف على البحث المقدم فى الملتقى الطلابى والذى يحمل عنوان "فنون أزياء التلى فى محافظة أسيوط بين التحديات المعاصرة وتأكيد الهوية الوطنية"، للطالبة ريهام أحمد عبد السلام، والذى يهدف إلى الحفاظ على تراث البيئة الشعبية لمحافظة أسيوط، وتوظيف فنون التراث عامة وفن وحرفة التلى خاصة فى إنتاج أعمال فنية مستحدثة للحفاظ على الهوية الوطنية، والتركيز على الرموز التراثية لفن وحرفة التلى لتأكيد الهوية من خلال الاهتمام بمفردات التراث الشعبى، إلى جانب فتح آفاق جديدة لاستحداث تصميمات جديدة مستلهمة من الوحدات الزخرفية، وتشجيع مشاركة الشباب على إقامة ورش عمل لتعلم حرفة التلى لتنمية الموارد البشرية والصناعات الصغيرة فى الدولة.

وأشار الدكتور المنسى إلى أهم توصيات البحث، منها الاهتمام بفن التلى واعتباره سلعة رئيسية، وإنشاء دبلوم خاص له، وعمل معارض لهذا التراث داخل وخارج إلى جانب تدعيم رجال الأعمال لهذه الحرف قبل اندثارها، وإدخال الكمبيوتر فى هذا الفن لإنتاج أشكال تتناسب مع العصر الحديث، كما أوصى بتطوير تصميمات ملابس التلى لتواكب الحضارة والتمسك بالتراث مع التطلع إلى كل ما هو جديد.


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