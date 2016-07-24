الأجهزة الأمنية بالسويس تواصل البحث عن المفقودين باللنش الغارق فى رأس سدر

واصلت الأجهزة الأمنية بالسويس لليوم الثانى عمليات البحث عن المفقودين باللنش البحرى "المعلم" الغارق، ومازال أربعة من المواطنين مفقودين، كانوا على متنه ولم يتم العثور عليهم داخل مياه خليج السويس برأس سدر.

وكانت الأجهزة الأمنية أنقذت اثنين من الأشخاص كانوا على متن اللنش المفقود، ويعانى أحد الناجين، نظرا لحالته الصحية السيئة بسبب السباحة لمسافة طويلة عقب غرق اللنش.

وقال مصدر أمنى بالسويس، إن "لنش بحرى" تحرك اليوم الأحد من العين السخنة للبحث عن المفقودين الأربعة، ويقوم حاليا بعمليات مسح كامل للمنطقة البحرية التى غرق بها اللنش البحرى، كما يقوم أيضا بالبحث فى أماكن أخرى من المحتمل أن تكون تسببت التيارات البحرية فى دفع المفقودين بها.

وكان اللنش البحرى "المعلم" تعرض للغرق بخليج السويس بمنطقة رأس سدر، وتم إنقاذ اثنين من المتواجدين باللنش، وفقد 4 أشخاص آخرين.

- غرق قارب برأس سدر وإنقاذ اثنين من الغرق و4 مفقودين بمياه خليج السويس

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