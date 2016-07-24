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رئيس البرلمان العربى: القيادة الموريتانية ستجعل القمة العربية قمة أمل

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رئيس البرلمان العربى: القيادة الموريتانية ستجعل القمة العربية قمة أمل رئيس البرلمان العربى: القيادة الموريتانية ستجعل القمة العربية قمة أمل
قال رئيس البرلمان العربى السيد أحمد بن محمد الجروان أن تنظيم موريتانيا للقمة العربية التى تبدأ غدا الاثنين حدث تاريخى وإنجاز لموريتانيا ولكل العرب خاصة وأن نواكشوط تستضيف القمة للمرة الأولى.

وأضاف الجروان- فى تصريح له عقب وصوله اليوم الأحد إلى مطار نواكشوط الدولى أم التونسى للمشاركة فى القمة، أنهم "فى البرلمان العربى واثقون من أن القيادة المسئولة لموريتانيا جديرة بأن تتولى الرئاسة الدورية للجامعة العربية وأن تجعل من هذه القمة قمة أمل وعمل عن طريق الحرص على ما هو متميز ويخدم مصالح الأمة العربية ".

وقال أن الرئاسة الدورية للجامعة تنتقل "من أيد أمينة إلى أيد أمينة والبرلمان العربى سيسخر كل إمكانياته لتقديم الدعم لإنجاح هذه المهمة المهمة فى نهاية المطاف ".

يذكر أن موريتانيا ستتسلم رئاسة القمة السابع والعشرين غدا من .
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