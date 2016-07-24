مقتل شابين في ظروف غامضة بأسيوط

تمكن أهالي قرية جزيرة الواسطى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط من العثور على جثتي شابين مقتولين بطلق ناري وبجوارهما موتوسيكل كانا يستقلانه أسفل كوبري أسيوط العلوي.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثتي شابين مقتولين بطلق ناري، وبجوارهما موتوسيكل أسفل كوبري أسيوط العلوى على الجسر الترابي بجزيرة الواسطى دائرة مركز الفتح.

> وبالانتقال وبالمعاينة والفحص تبين مقتل كلا من “أحمد م أ ” ينتمى لعائلة أبو حديد ،و”محمد م أ”ينتمى لعائلة الملالخة، وأشارت التحريات الأولية أن القتل بدافع الثأر، وجاري نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة.