5 اختبارات على المرأة الخضوع لها للحفاظ على صحتها

تتعرض الكثير من النساء للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، يتم اكتشافها فى مرحلة متأخرة، ولتجنب هذه المشكلة والوقاية منها، يمكن إجراء عدد من الاختبارات.

وكشف تقرير نشره الموقع الهندى " بولد سكاى"، عن أهم اختبارات طبية يجب على كل امرأة إجراؤها، وإجراء هذه الاختبارات يضمن سلامة المرأة صحيا وتتضمن الآتى :

1.اختبار سرطان عنق الرحم: كل امرأة تتراوح أعمارها بين 21 حتى 65 عاما، يجب أن تجرى اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم، على الأقل مرة واحدة كل 3 إلى 5 سنوات، لأن سرطان عنق الرحم أحد السرطانات الأكثر شيوعا بين النساء.

2.فحص سرطان الثدى:على النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 35و75 عاما، إجراء الآشعة السينية العادية على الثدى للتخلص من الإصابة بهذا المرض القاتل .

3. اختبار كثافة العظام: عادة ما يتم هذا الاختبار للنساء فوق الـ40 عاما، للتحقق ما إذا كنت مصابة بهشاشة العظام، وهو اضطراب شائع يصيب النساء.

4. فحص القولون بالمنظار: يتم هذا الاختبار للتحقق من مخاطر الإصابة بسرطان القولون، والكشف عنه فى مراحل مبكرة ويتم ذلك عادة للنساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 40 و50 عاما.

5. اختبارات الخصوبة:هذا الاختبار يمكن إجراؤه لجميع النساء اللاتى يرغبن فى الزواج ، فمن الضرورى إجراؤهن اختبارات فحص الرحم والمبيض .

5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدى

>