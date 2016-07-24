5 اختبارات على المرأة الخضوع لها للحفاظ على صحتها

وكشف تقرير نشره الموقع الهندى " بولد سكاى"، عن أهم اختبارات طبية يجب على كل امرأة إجراؤها، وإجراء هذه الاختبارات يضمن سلامة المرأة صحيا وتتضمن الآتى :
1.اختبار سرطان عنق الرحم: كل امرأة تتراوح أعمارها بين 21 حتى 65 عاما، يجب أن تجرى اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم، على الأقل مرة واحدة كل 3 إلى 5 سنوات، لأن سرطان عنق الرحم أحد السرطانات الأكثر شيوعا بين النساء.
2.فحص سرطان الثدى:على النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 35و75 عاما، إجراء الآشعة السينية العادية على الثدى للتخلص من الإصابة بهذا المرض القاتل .
3. اختبار كثافة العظام: عادة ما يتم هذا الاختبار للنساء فوق الـ40 عاما، للتحقق ما إذا كنت مصابة بهشاشة العظام، وهو اضطراب شائع يصيب النساء.
4. فحص القولون بالمنظار: يتم هذا الاختبار للتحقق من مخاطر الإصابة بسرطان القولون، والكشف عنه فى مراحل مبكرة ويتم ذلك عادة للنساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 40 و50 عاما.
5. اختبارات الخصوبة:هذا الاختبار يمكن إجراؤه لجميع النساء اللاتى يرغبن فى الزواج ، فمن الضرورى إجراؤهن اختبارات فحص الرحم والمبيض .5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدى
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