مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

استأنف مستوطنون يهود اليوم الأحد، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن نحو 40 مستوطنًا من بينهم المتطرف “تسيون” الذي حاول تفجير “قبة الصخرة” في العام 1982 اقتحموا صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك في حراسة شرطة الاحتلال المتواجدة في المكان.

وأشارت المصادر، إلى أن مصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية في باحات الأقصى بهتافات التكبير الاحتجاجية، في حين واصلت قوات الاحتلال احتجاز بطاقات الشبان والنساء على البوابات الرئيسية للمسجد.