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استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة فى محافظة الجوف اليمنية

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استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة فى محافظة الجوف اليمنية استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة فى محافظة الجوف اليمنية
استمرت الاشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة فى محافظة الجوف الحدودية مع ومليشيات الحوثيين وصالح فى الوقت الذى قامت فيه طائرات الأباتشى التابعة لقوات التحالف العربى بقصف مواقع للمليشيات فى قرية الغيل.

وذكر مركز الجوف الإعلامى أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية منزلا كانت المليشيات قد استولت عليه وحولته إلى مقرا لعناصرها ومخزنا للأسلحة والذخيرة وكان به العشرات وقت القصف مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وسمع دوى انفجارات بعد الغارة ناتجة عن انفجار الأسلحة والذخيرة.

وتركزت الاشتباكات التى استمرت بين الجانبين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس فى مديريتى المصلوب والمتون رغم ازدياد هطول الأمطار الرعدية على مناطق عديدة من شمال اليمن وسط تحليق مستمر لطائرات التحالف لرصد تحركات المليشيات.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر المقاومة فى الجوف أن قياديا ميدانيا من مليشيات الحوثيين سلم نفسه مع مرافقيه إلى قيادة المقاومة فى مديرية المصلوب غرب محافظة الجوف.

وأوضحت أن القيادى حمد محسن جريم استسلم مع مجموعته الذين ينتمون إلى قبائل بنى نوف لقوات المقاومة بعد إعطائهم الأمان ونقلهم إلى منازلهم تحت حماية قوات الجيش والمقاومة.

وقد اعترف جريم الذى يعد من أبرز قيادات الحوثيين داخل قبائل بنى نوف ويتبعه أنصار كثيرون بأنه كان ينوى تسليم نفسه منذ فترة بعد أن اكتشف حقيقة الحوثيين حتى سنحت له الفرصة.

وفى محافظة حجة شمال غرب اليمن والتى تشهد منذ الخميس الماضى معارك عنيفة بعد قيام قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة بعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مديرية حرض الحدودية مع السعودية من المليشيات قصفت الطائرات الليلة الماضية مواقع المليشيات فى مدينة حرض مستهدفة مبانى عديدة فى مداخل المدينة يتحصن فيها عناصر المليشيات كما دمرت مخازن للسلاح وعربة مدرعة لهم قبل فجر اليوم فى المدينة وسقط العديد من عناصرهم قتلى فى قصف الطائرات.

واستهدفت الطائرات أيضا جسر وادى مور بالعبيسة التابعة لمديرية كشر بمحافظة حجة والذى يربط حجة بمحافظة عمران بعد أن كانت قد استهدفت أمس الأول جسر المجزعة فى مديرية قفلة عذر بعمران الذى يصل إلى لحج لقطع الإمدادات لعناصر المليشيات القادمة من محافظة عمران.
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مصر 365

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