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نجاة مدير شرطة يمنى من محاولة اغتيال جنوبى البلاد

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نجاة مدير شرطة يمنى من محاولة اغتيال جنوبى البلاد نجاة مدير شرطة يمنى من محاولة اغتيال جنوبى البلاد
نجا عابد مجمل القائم بأعمال شرطة مديرية دار سعد بمحافظة عدن جنوبى اليمن من محاولة اغتيال اثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه داخل محل يمتلكه بمدينة عدن.

وأوضح عبد الرحمن النقيب المتحدث الرسمى لشرطة عدن أن عابد مجمل أصيب إصابة خطرة ونقل إلى المستشفى مساء أمس للعلاج.

يذكر أن مجمل هو أحد قيادات المقاومة المحسوبة على التيار السلفى بعدن.

وأضاف فى بيانه الذى وزع على وسائل الإعلام فى عدن أن انفجارا وقع الليلة الماضية أمام مبنى استراحة شركة النفط الواقعة على ساحل أبين إثر قيام مجهولين يستقلون سيارة بإلقاء عبوة ناسفة على المبنى دون وقوع أى إصابات أو أضرار مادية وفروا هاربين.

وأشار إلى أن شرطة عدن أرسلت دوريات لملاحقة مرتكبى الحادثين وفتحت تحقيقا بالتنسيق مع قوات التحالف العربى بشأنهما.

وأوضح أن هذا التصعيد الإجرامى من قبل عصابات ومجموعات إرهابية تستهدف من خلالها المنشآت ورجال المقاومة والأمن والأبرياء من نخب المجتمع فى عدن يهدف إلى إحداث أكبر كم من الإرباك للمشهد السياسى والأمنى فى عدن وتعطيل مسيرة تطبيع الحياة فى محافظات الجنوب حتى يمكن لقوى الانقلاب وأعوانهم القول بأن المناطق المحررة لم تعد آمنة.

ويأتى استهداف القيادى السلفى عايد مجمل فى ظل أنباء تؤكد أن هناك حملة لاستهداف القيادات السلفية فى المدينة وذلك بعد يوم واحد من اغتيال الشيخ عبد الرحمن الزهرى إمام مسجد الرحمن بالمنصورة بعدن وهو من كبار مشايخ السلفيين إثر خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر.
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مصر 365