توقف حركة المرور أعلى طريق إسكندرية الزراعى بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى

تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى توقف حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من بنها وفى طريقه إلى القاهرة وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى طريق إسكندرية الزراعى وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث فيما لم ينتج عنها أى مصابين.

توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى

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