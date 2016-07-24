اكتشاف سر مدينة التوائم بالبرازيل «جين» متفرد لأمهات ألمانيات

عكف فريق من الباحثين الألمان برئاسة البروفسور أورسولا مات المتخصصة في العلوم الوراثية بجامعة “ريو جراند دوسول” فى البرازيل على دراسة السبب وراء إنجاب الأمهات للتوائم في مدينة “لنها ساو بيدرو” أو “مدينة التوائم”، والتى يعيش فيها مستعمرون من أصول ألمانية هربوا من النازية، ويرزقن بالتوائم حتى أطلق على المدينة أرض التوائم”.

وقد توصلت العالمة الألمانية – التي جاءت للعيش في هذه المدينة عام 2011 وجمع المعلومات عن هذه الظاهرة – إلى أن أمهات هذه المدينة لديهن “جين” يعرف باسم “بي 53” هو الذي يلعب دورا إنجاب التوائم، والذي لا يعرف في مناطق أخرى حتى الآن.

وكانت هناك شائعة بين سكان المدينة تشير إلى أن السبب وراء إنجاب التوائم في هذه المدينة، هي أن المياه التي يشربها سكان المدينة وهى مياه مقدسة تجمع بين الألهية والإنسانية والطبيعة.