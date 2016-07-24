جامعة أسيوط تشارك فى الملتقى الطلابي الإبداعي الـ18 بلبنان​ ​

أعلن الدكتور منصور المنسي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، عن مشاركة الكلية فى الملتقى الطلابي الإبداعى الثامن عشر تحت عنوان “معالجات وحلول الشباب للتحديات المعاصرة وأزمة الهويات الفرعية” وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والذى ينظمها المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية فى الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم فى الجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 4 إلى 8 من سبتمبر القادم، والذى يهدف إلى مساعدة الشباب على البحث عن مجال يمكنهم الإبداع فيه، بما يسهم فى تنمية المجتمع وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم على الاستمرار والمثابرة على العمل الجاد ، بالإضافة إلى تدعيم الانتماء العربي لديهم وتوثيق الأواصر وتبادل الخبرات بين الجامعات المشاركة من خلال عدد من المحاور فى البحث العلمى والإبداع التكنولوجي والنشاط الفني والثقافي.

وتحدث الدكتور منصور المنسي عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والمشرف على البحث المقدم فى الملتقى الطلابي والذي يحمل عنواناً ” فنون أزياء التلى فى محافظة أسيوط بين التحديات المعاصرة وتأكيد الهوية الوطنية ” للطالبة ريهام أحمد عبد السلام ، والذى يهدف إلى الحفاظ على تراث البيئة الشعبية لمحافظة أسيوط ، و توظيف فنون التراث عامة وفن وحرفة التلى خاصة فى إنتاج أعمال فنية مستحدثة للحفاظ على الهوية الوطنية ، والتركيز على الرموز التراثية لفن وحرفة التلى لتأكيد الهوية من خلال الاهتمام بمفردات التراث الشعبي ، إلى جانب فتح آفاق جديدة لاستحداث تصميمات جديدة مستلهمة من الوحدات الزخرفية لفن وحرفة التلى ، وتشجيع مشاركة الشباب على إقامة ورش عمل لتعلم حرفة التلى لتنمية الموارد البشرية والصناعات الصغيرة فى الدولة.

وأشار الدكتور المنسي إلى أهم توصيات البحث منها الاهتمام بفن التلى واعتباره سلعة رئيسية ، إنشاء دبلوم خاص لفن التلى، وعمل معارض لهذا التراث داخل وخارج مصر إلى جانب تدعيم رجال الأعمال لهذه الحرف قبل اندثارها ، وإدخال الكمبيوتر فى هذا الفن لإنتاج أشكال تتناسب مع العصر الحديث، كما أوصي بتطوير تصميمات ملابس التلى لتواكب الحضارة والتمسك بالتراث مع التطلع إلى كل ما هو جديد.