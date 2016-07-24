توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى

تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى المريوطية وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
المرور تضبط 22 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى الطريق الدائرى وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث فيما لم ينتج عنها أى مصابين.
المرور تضبط 22 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
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