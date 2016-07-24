توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى

تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى المريوطية وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى الطريق الدائرى وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث فيما لم ينتج عنها أى مصابين.

المرور تضبط 22 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

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