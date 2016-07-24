السيطرة على حريق بمزرعة الغابات بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية بالمنطقة الصحراوية بناحية أولاد عزاز – دائرة مركزسوهاج.

كان أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بمزرعة الغابات الشجرية بالمنطقة الصحراوية بناحية أولاد عزاز – دائرة المركز.

وانتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده قبل امتدادة لباقي المزرعة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من الأشجار بمزرعة الغابات الشجرية التابعة للإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة والتي تبلغ مساحتها حوالي “300″ فدان تقريبًا، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد 00 وإنحصرت التلفيات فـي أحتراق مساحة حوالي 2.5 فدان.

> بسؤال المدعو أحمد محمدين إبراهيم محمدين 56 سنة مدير المزرعة أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، يرجح أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من عملية الاحتراق الذاتي بكمية من القمامة بالقرب المزرعة .

> أخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 4797 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.