إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بسبب خلاف بسوهاج

أصيب 9 أشخاص في مشاجرة بمنطقة السيول بالكوثر بسبب خلاف علي خزانات الصرف الصحي المتواجدة بين مساكنهم.

كان أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من قسم شرطة الكوثر بوقوع مشاجرة بمنطقة السيول – دائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول:- عدلان محمد أحمد موسي 62 سنة بالمعاش – ويقيم بناحية الإسكان – دائرة القسم، ياسر حربي حسانين محمد 33 سنة سائق،

> أشرف حربي حسانين محمد 42 سنة عامل مصابين ” بجروح متفرقة بالجسم “، حسين حربي حسانين محمد 28 سنة عامل مصاباً ” بإدعاء طلق ناري بالقدم اليسري “. ويقيمون بناحية الحواويش دائرة مركز أخميم – تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين حاتم عبد الحميد أحمد كمال 35 سنة عامل ، كريم عبد الحميد أحمد كمال 21 سنة لا يعمل ، أدهم عبد الحميد أحمد كمال 41 سنة لا يعمل، عزام عبد الحميد أحمد كمال 25 سنة لا يعمل ،حميده الزهري محمد 57 سنة ربة منزل مصابين ” بجروح متفرقة بالجسم ” ويقيمون بناحية الديابات – دائرة مركز أخميم.

وبسؤالهما تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما على الآخر بالضرب كما أتهم الرابع من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابته بسبب خلاف علي خزانات الصرف الصحي المتواجدة بين مساكنهم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 660 جنح القسم لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.