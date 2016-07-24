سعر الذهب اليوم الاحد فى مصر في المحلات و الذهب يواصل إرتفاعه الجنوني

سعر الذهب اليوم الاحد 24-07-2016 فى دولة مصر “السوق السوداء” بالعملة المحلية الجنيه المصرى و ايضا بالعملة الامريكية الدولار الامريكى بمحلات الصاغة، نقدم لكم تحديث يومي لمختلف اسعار عيار الذهب المتداولة بالسوق الخاص بالذهب في مختلف محافظات البلد. نشير لكم انه في الوقت الحالي فإن مصر تعيش حالة من الركود فى بيع المعدن الاصفر بعدما ارتفعت اسعاره بشكل ملحوظ في الايام القليلة الماضية علاوة على ضعف السيولة المالية لدى المواطنين المصريين بسبب الازمات الغارقة لديهم من ارتفاع البطالة و ارتفاع الأثمنة و انخفاض قيمة العملة المحلية.

اسعار الذهب اليوم الاحد 24-07-2016 فى مصر – بكم يباع الذهب الان في جمهورية مصر العربية معظم المحافظات بالجنيه المصرى.

سعر الذهب عيار 24 بـ 502 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بـ 440 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 بـ 377 جنيها.

سعر جنيه الذهب بـ 3520 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا بـ 1325 دولارا.

هنالك الكثير من المستثمرين في مصر يرغبون كل يوم على البقاء في استطلاع لاسعار الذهب بمختلف عياراتها “24، 21، 18″، هنالك إحتمال أن يكون شخص او عائلة مقبلة على شراء الذهب بخصوص حفل الزفاف و يغربون في شراءه فور نزول اسعاره او فقط التعرف على قيمته بالجنيه المصرى العملة المحلية، نحن بمصر فايف و في هذا الموضوع نرصد لكم الاسعار الحقيقية التي يتبث عليها كل تجار الذهب بمحلاتهم.

الذهب بكل العيارات الرئيسية له ترتفع اسعارها يوما بعد اليوم، و كل المصريين مستاؤون من الوضع، و يرون ان البلد غارقة في أزمات كثيرة كان أولها الدولار الامريكي الذي لم يفلح و لحد الساعة البنك المركزي في السيطرة عليه، و قد بدأت الأن أزمات أخرى من بينها ازمة الذهب و الريال السعودى.

شبكةعيونالإخبارية

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