إحصائية: الكذب يدمر الحياة الزوجية ويتسبب فى 13 ألف حالة طلاق وخلع خلال عام

كشفت إحصائية صادرة عن محاكم الأسرة، أن الكذب بين الأزواج وتزييف الحقائق قد تسبب خلال عام 2015 فى 13 ألف حالة طلاق وخلع، فيما تقدمت 7 آلاف سيدة خلال العام الحالى للمحاكم وشكت تعرضها للخديعة بعد كذب أزواجهن عليهن وطالبن بالتفريق بينهم.

وسجلت دفاتر مكاتب تسوية المنازعات شكاوى 3400 رجل من كذب الزوجات والتى جاءت كالاتى "تركهن للمنزل وعدم قول وجهتهن، وكيفية إنفاق مصروف المنزل، وما يتعلق بشئون الأبناء، والادعاء الكاذب عن تصرف الحموات، وادعاء المرض، والادعاء غير الصادقة على الأزواج".

وتابعت الإحصائية، أن عدد حالات الخيانة بسبب الكذب كما رصدتها محاكم الأسرة وصلت إلى 7400 حالة، لجأ فيها كل من الزوج والزوجة لإقامة دعوى زنا تم ثبوت صحة 80? منها ورفض باقيها.

وسجل الرصد نسبة الكذب فى الحياة الزوجية بـ 40% والعمل بـ 20% وعلى الوالدين بنسبة 15% أما على الأصدقاء فوصل إلى 15% وعلى الأقارب 10%.

فيما أشارت دراسة صادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الكذب فى الأمور المادية بلغت نسبته 33%، كما وصلت فى الكذب بخصوص الزيجات السابقة والعلاقات للرجال والنساء 30%، وتعاطى السجائر والمخدرات 20%، وارتكاب أمر مخالف للقانون وجنائية وصل 17%.

كما أكدت إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الكذب مفاجأة، حيث أكدت أن الرجال يتفوقون عن السيدات فى الكذب بفارق 364 كذبة شهريا، فالرجل بحسب الرصد يكذب 1092 كذبة تقريبا فى الشهر، أما المرأة تكذب تقريبا 728 كذبة شهريا.

وبينت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن عدد الجرائم التى وقعت بسبب الكذب من واقع المحاضر المحررة بأقسام الشرطة وصلت إلى 20 ألف جريمة، تنوعت ما بين جرائم ضرب وإيذاء بدنى واعتداء لفظى، تضمنت جرائم القتل التى كانت بدايتها كذبة وما تبعها من مشكلات بـ 1200 جريمة.

فيما أكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن إحصائياته بشأن الكذب، أن 31% من المعلومات فى السيرة الذاتية تكون مغلوطة وغير صحيحة و13% من المرضى يكذبون على أطبائهم و60% من الناس يكذبون 3 مرات فى مقابلة مدتها 10 دقائق، وأن 80% من النساء اعترفن بأنهن يضفن كثيرا من التفاصيل عند سردهن للوقائع مما يتسبب فى إحداث أزمات.

وعن الخسائر المادية التى تتكبدها الدولة بسبب كذب بعض العاملين بشأن التأخر عن العمل والغياب المتكرر والاختلاس وتصعيب أداء الخدمة للحصول على أموال، رصد "جهاز التعبئة والإحصاء" ضياع ما يقرب من 500 مليون جنيه.

فيما أكدت الإحصائيات أن الكذب يتسبب سنويا فى ضياع أكثر من 3000 وظيفة شهريا لكل من الرجل والمرأة بسبب اختلاقهم أسبابا لتبرير عدم التزامهم فى العمل.

- دراسة لمحاكم الأسرة: 17.8 مليار جنيه قيمة التكلفة السنوية لقضايا الطلاق

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