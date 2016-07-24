مخابرات تركيا توجه أيمن نور ومطر بالهجوم على اليوم السابع بعد تقرير الرواتب

هاجم أيمن نور رئيس مجلس إدارة فضائية الشرق الإخوانية، ومعتز مطر الإعلامى الإخوانى، جريدة "اليوم السابع" على صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء هجوم نور ومطر، ردا على نشر الجريدة تقريرا مفصلا، عن الرواتب التى يتقاضاها الإعلاميون العاملون فى الفضائيات الإخوانية التى تبث من تركيا، وفضحها علاقات هؤلاء الإعلاميين بضباط المخابرات الأتراك.

وكشفت مصادر مطلعة، أنه فور نشر "اليوم السابع"، التقرير المفصل الذى يفضح علاقة الإعلاميين الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية بأجهزة الاستخبارات التركية، وتوجيه سياسة القناة للتحريض على مصر فى الخارج والداخل، تلقى أيمن نور ومعتز مطر أوامر من ضباط المخابرات التركية، بشن الهجوم على جريدة اليوم السابع صاحبة التقرير.

وأكدت المصادر، أن حالة من الارتباك والذعر، سادت أروقة الفضائية الإخوانية، وانتابت أيمن نور ومطر وباقى الإعلاميين الذين شملهم التقرير، حالة من التوتر والهلع، بعد نشر الأرقام والرواتب التفصيلية التى يتقاضوها من المخابرات التركية، وبات السؤال الذى يشغلهم: من أين تحصل اليوم السابع على تلك التفاصيل الشخصية؟! .

كانت "اليوم السابع"، قد انفردت بنشر تقرير يوضح أن عددا كبيرا من الإعلاميين العاملين فى فضائيات الإخوان التى تبث من تركيا، وفى مقدمتهم أيمن نور رئيس مجلس إدارة فضائية الشرق الإخوانية ومعتز مطر الإعلامى بالقناة على اتصال دائم بالمخابرات التركية، ويتلقيان تعليمات واضحة من الضباط الأتراك بائعين أنفسهم بأبخس الأثمان للتحريض ضد الدولة والجيش المصرى باستمرار، وشرطته ويتاجرون بدماء أبناء وطنهم.

وأوضحت المصادر لـ «اليوم السابع» أن الموضوعات والقضايا التى يتناولها أى إعلامى تعرض على الأجهزة التركية أولًا قبل عرضها على شاشات القنوات الإخوانية، وخاصة قناة الشرق التى أسسها باسم خفاجى، رجل الأعمال المؤيد لجماعة الإخوان، واشتراها بعد ذلك أيمن نور رئيس حزب الغد السابق والموالى للجماعة.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من التسريبات المفبركة التى تذاع على هذه القنوات تأتى من خلال أجهزة الأمن فى تركيا، لافتة فى ذات الوقت إلى أن معتز مطر التقى سالم بن مبارك آل شافى، سفير دولة قطر لدى تركيا، وحسن منصور راشد الخاطر سكرتير أول السفارة القطرية لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وذكرت المصادر، أن إعلاميى الإخوان تقاضوا ملايين الدولارات من المخابرات التركية منذ سقوط نظام الإخوان، حيث تعاقد معتز مطر براتب شهرى يصل إلى 120 ألف دولار لتقديم برنامج «مع معتز»، وتم خفض راتبه بعد تعثر القناة وبيعها لأيمن نور بنسبة 25%، ليحصل على 90 ألف دولار شهريا فقط.

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