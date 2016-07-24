سعر الدولار في مقابل الجنيه السوق السوداء اليوم الأحد 24/7/2016 و الدولار يواصل إرتفاعه

سعر الدولار اليوم، حيث نتابع حالة عدم الاستقرار في سوق العملات، حيث وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء إلى 12 جنيه، وارتفع الإقبال على الدولار في السوق السوداء وشركات الصرافة، وقال متابعون أن الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستوردين أدى إلى رفع سعر العملة الخضراء الأمريكية، بالرغم من تشديد رقابة البنك المركزي على شركات الصرافة، وقيامه بغلق الكثير منها بسبب التلاعب في أسعار صرف العملة.

ارتفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري إلى 11.95 جنيه للشراء في مقابل 12.15 جنيه للبيع، جاء ذلك بسبب كثرة الحديث عن تخفيض سعر الجنيه المصري أمام العملة الخضراء، وتصريحات طارق عامر الأخيرة في البرلمان حول تخفيض الجنيه القادم، رغم عطاء البنك المركزي الذي وصل إلى 120 مليون دولار، ونفى البنك المركزي شائعات تغيير الحد الأقصى لخروج النقد الأجنبي، وأعلن فى بيان رسمي، أن الشائعات حول الحد الأقصى للعملات الأجنبية التي تخرج مع المسافرين لا أساس لها من الصحة، وأن الحد الأقصى كما هو عشرة آلاف دولار أمريكى.

شبكةعيونالإخبارية

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