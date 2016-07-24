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إعفاء مواطني الدولة من رسم مبيعات حفلات الزواج بفنادق دبي

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إعفاء مواطني الدولة من رسم مبيعات حفلات الزواج بفنادق دبي إعفاء مواطني الدولة من رسم مبيعات حفلات الزواج بفنادق دبي

قررت بلدية دبي إعفاء مواطني دولة الإمارات المقبلين على الزواج من الرسوم التي تتقاضاها على حفلات الزفاف في فنادق دبي والتي تمثل 10% من تكاليف الحفل وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل ضمن مساعيها الرامية لإسعاد المتعاملين واستشعارا منها لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الوطن.

وأوضح محمد جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم المؤسسي أن هذا الإعفاء يأتي  في إطار حرص الدائرة على دعم ومساندة المقبلين على الزواج وذلك للتخفيف من أعباء ومصاريف حفلات الزفاف التي قد لا تتناسب مع إمكاناتهم وتثقل كاهلهم لا سيما في مقتبل حياتهم الزوجية والأسرية .

وقال جلفار إن اللجنة العليا للسياسة المالية وبناء على طلب من بلدية دبي لدعم المشاريع الأسرية أصدرت قرارها بشأن إعفاء حفلات زفاف مواطني الدولة من رسم البلدية المقرر على مبيعات المنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي والبالغ 10% من قيمة فاتورة الحفل وبحد أقصى " 15 ألف درهم " للحفل الواحد، مؤكدا أن البلدية ستضع الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بطلب الإعفاء من رسوم البلدية لمواطني الدولة وذلك بالتنسيق مع المنشآت الفندقية في الإمارة دون حاجة الفندق أو المواطن إلى مراجعة أي من مراكز البلدية.

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