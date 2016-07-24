ضبط 51 قضية متنوعة ببحيرة السد العالى و189 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بأسوان، حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. شملت الجهود ضبط 189 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وكان من نتائج الحملة، ضبط 58 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 11 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و44 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1375 جنيه.

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

فيما شن قسم شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة ببحيرة السد العالى، أسفرت عن ضبط 51 قضية متنوعة، شملت ضبط موتور بدون ترخيص وضبط ميزانين لوزن الأسماك المهربة، و15 شبكة صيد جوبيا مخالفة لقانون الصيد وضبط 720 متر غزل مخالف، تحرر محضر بكل واقعة على حدة وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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