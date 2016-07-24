كوريا الجنوبية: إعانات إضافية لأبناء المنشقين عن كوريا الشمالية

قررت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تقديم إعانات مالية إضافية إلى المنشفين الكوريين الشماليين لتربية أبنائهم الذين ولدوا في بلد ثالث.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قالت الوزارة اليوم الأحد إنها أعلنت مسبقا عن تعديل “قانون حماية الهاربين من كوريا الشمالية ودعم توطينهم” لتقديم إعانات مالية إضافية إليهم لتربية أبنائهم.

وتتشاور الوزارة مع الوزارات ذات الصلة على رأسها وزارة المالية بشأن تقديم إعانة مالية إضافية قدرها ما بين 4 و 5 ملايين وون (ما يعادل 3.5 ألف دولار) لكل طفل.

وذكرت الوزارة أنها تدرس قبول هؤلاء الأطفال الخاص في الجامعات ابتداء من العام المقبل.

وقال مصدر في الوزارة إنها قد أكملت مناقشة هذا الموضوع مع وزارة التعليم.