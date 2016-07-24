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بالفيديو.. أهالى بحر البقر ببورسعيد يشكون تلوث مياه الشرب

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بالفيديو.. أهالى بحر البقر ببورسعيد يشكون تلوث مياه الشرب بالفيديو.. أهالى بحر البقر ببورسعيد يشكون تلوث مياه الشرب
تجول "اليوم السابع" فى قرى بحر البقر، التى تقع جنوب بورسعيد، للوقوف على معاناة المواطنين، بسبب حرمانهم من مياه الشرب النظيفة، ورغم الشكاوى والصرخات فوجئوا بالتصريحات الوردية والوعود الواهية البعيدة عن أرض الواقع.

محمد عبد الناصر، شاب يناهز الـ25 من عمره، يروى المأساة التى يعيشها أهالى بحر البقر، قائلا: نعانى من نقص شديد من مياه الشرب النقية، رغم الخطوط العديدة التى من المفترض أن تضخ بالمياه، ولكن اعتراها الصدأ والتأكل، وسقطنا من حسابات المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب، التى عجزت تماما عن توفير المياه.

وأضاف عبد الناصر، أن مسئولى القابضة يبيعون لنا مياه "الغراب" بـ25 جنيها للـ6 متر مكعب، بعد أن كنا نملئ جراراتنا بدون مبالغ مالية، وعندما جاءت القابضة باعت لنا المياه، مشيرا أن جرار المياه وصل لـ230 جنيها، رغم الحالة المعيشية الصعبة لأهالى ليس لهم مصدر رزق ثابت يعينهم على أعباء الحياة.

ومن جانبه كشف عبد الناصر عن الحمى التيفودية التى تصيب الأطفال، والفشل الكلوى الذى يداهم الشباب، والفيروسات الكبدية التى تفتك بالأهالى، بسبب مياه الشرب الملوثة، فهل يتدخل المحافظ اللواء عادل الغضبان، لتوفير مياه نقية تقى أطفالنا من الأمراض.


>أهالى بحر البقر ببورسعيد يشكون تلوث مياه الشرب by youm7

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