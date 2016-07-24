محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادات الفنية على مستوى المحافظة

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أوائل التعليم الفنى بمدارس بورسعيد بحضور المهندس كامل رابو زهرة السكرتير العام وكل من الدكتور محمود حسين وأحمد فرغلى عضوا مجلس النواب فاتن صالح وكيلة وزارة التربية والتعليم وعبد العزيز حمدى نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والمعلمين والآباء على مستوى الجمهورية.

وقال الغضبان، فى بيان له اليوم، إن التعليم الفنى هو مستقبل مصر وهناك اهتمام كبير من الدولة للارتقاء به خلال المرحلة القادمة التى تتطلب عمالة ماهرة ومدربة على أعلى المستويات لمواكبة التطورات والمشروعات العملاقة فى شرق وغرب وجنوب بورسعيد.

ومن جانبه أكد المحافظ للطلاب بأنهم تفوقوا نتيجة اعتمادهم على أنفسهم فى المذاكرة والبعد عن الدروس الخصوصية ومن جانبه قام الغضبان بتسليم شهادات التقدير تقديرا لجهدهم المبذول من أجل التفوق والتميز لمواكبة سوق العمل من خلال المشروعات التنموية.

غلق 34 مركزا للدروس الخصوصية ببورسعيد وإجراءات قانونية حيال المخالفين

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