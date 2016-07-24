فوائد مذهلة للخيار تجعله الأكلة المفضلة.. يحسن الهضم ويقى من السكر

العديد من الناس يعتقدون أن الخيار ليس له فوائد صحية، ولكن هذا غير صحيح تماما، لأن التكوين البيولوجى لهذه الخضروات يتضمن الفيتامينات والمعادن، ويعتبر الخيار واحداً من الخضروات الأكثر شيوعاً فى جميع أنحاء العالم وواحدا من أصح أنواع الطعام.

وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين عبر الموقع الطبى “Healthfoodstar”، أن الخيار يمنع حدوث القرحة، لأنه يحتوى على كميات كبيرة من الماء والبروتين والألياف وعدد قليل جدا من الدهون.

وأشار الباحثون إلى أن الخيار يتميز بأنه مصدر غنى بالأملاح المعدنية، مثل البوتاسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم، والفيتامينات مثل C، B6 و B12، بالإضافة إلى النياسين والثيامين.

ويتميز الخيار أيضاً بقدرته على الحماية ضد الجذور الحرة التى تضر الخلايا الجيدة لدينا، كما أنه يحسن عملية الهضم لأنه يحتوى على البكتيريا الجيدة، وهى العامل الرئيسى لهضم صحى وسليم، وأخيراً يعتبر الخيار غذاء هاما للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر لأنه يمتلك القدرة على مراقبة وتنظيم مستويات السكر فى الدم.

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