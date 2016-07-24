أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فوائد مذهلة للخيار تجعله الأكلة المفضلة.. يحسن الهضم ويقى من السكر

Google+ Print
فوائد مذهلة للخيار تجعله الأكلة المفضلة.. يحسن الهضم ويقى من السكر فوائد مذهلة للخيار تجعله الأكلة المفضلة.. يحسن الهضم ويقى من السكر
العديد من الناس يعتقدون أن الخيار ليس له فوائد صحية، ولكن هذا غير صحيح تماما، لأن التكوين البيولوجى لهذه الخضروات يتضمن الفيتامينات والمعادن، ويعتبر الخيار واحداً من الخضروات الأكثر شيوعاً فى جميع أنحاء العالم وواحدا من أصح أنواع الطعام.

وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين عبر الموقع الطبى “Healthfoodstar”، أن الخيار يمنع حدوث القرحة، لأنه يحتوى على كميات كبيرة من الماء والبروتين والألياف وعدد قليل جدا من .

وأشار الباحثون إلى أن الخيار يتميز بأنه مصدر غنى بالأملاح المعدنية، مثل البوتاسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم، والفيتامينات مثل C، B6 و B12، بالإضافة إلى النياسين والثيامين.

ويتميز الخيار أيضاً بقدرته على الحماية ضد الجذور الحرة التى تضر الخلايا الجيدة لدينا، كما أنه يحسن عملية الهضم لأنه يحتوى على البكتيريا الجيدة، وهى العامل الرئيسى لهضم صحى وسليم، وأخيراً يعتبر الخيار غذاء هاما للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر لأنه يمتلك القدرة على مراقبة وتنظيم مستويات السكر فى الدم.

7 فوائد للخيار "قاهر العطش".. يكافح السرطان والسمنة
>
>13 أكلة لمقاومة الحر والعطش أثناء صيام رمضان.. منها الخيار والبطيخ
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم