أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“سولار إمبالس2″ تغادر مطار القاهرة إلى آخر محطاتها في دبي

Google+ Print
“سولار إمبالس2″ تغادر مطار القاهرة إلى آخر محطاتها في دبي “سولار إمبالس2″ تغادر مطار القاهرة إلى آخر محطاتها في دبي

 

سولار إمبلس

أقلعت من مطار القاهرة الدولي طائرة “سولار إمبالس2″ التي تعمل بالطاقة الشمسية ، متجهة الى دبى في الامارات ، وهي المرحلة الأخيرة من رحلتها حول العالم ، والتى بدأتها من هناك يوم 9 مارس الماضى.

ووصلت الطائرة الى مطار القاهرة منذ ١٠ ايام قادمة من مدينة أشبيلية الإسبانية ، ومرت في أجواء الجزائر وتونس وإيطاليا ومالطا واليونان قبل هبوطها فى القاهرة بقيادة الطيار السويسرى أندريه بورشبورج فيما تسلم قيادتها الى الامارات السويسرى برتراند بيكارد . وكان من المقرر أت تغادر الطائرة الى الامارات يوم 17 يوليو الحالى ولكن تأجل ذلك بسبب مرض الطيار .

والطائرة “سولار امبالس٢” هى مشروع سويسري خاص لطائرات تعمل بالطاقة الشمسية ، ممول من قِبل المهندس السويسري ورجل الأعمال أندريه بورشبورج والطيار برتراند بيكارد بهدف لفت الأنظار نحو استخدام التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة وطرح بيكارد المشروع فى عام 2003.

وقام بورشبورجبإدارة المشروع باعتباره مهندسا ميكانيكيا من ناحية التصميم وتجهيز رحلات الطائرة وفى عام 2009 تم تشكيل فريق متعدد التخصصات مكون من 50  من المهندسين والفنيين من 6 دول بمساعدة 100 مستشار خارجي و80 شريكا تكنولوجيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا