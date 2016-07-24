“سولار إمبالس2″ تغادر مطار القاهرة إلى آخر محطاتها في دبي

أقلعت من مطار القاهرة الدولي طائرة “سولار إمبالس2″ التي تعمل بالطاقة الشمسية ، متجهة الى دبى في الامارات ، وهي المرحلة الأخيرة من رحلتها حول العالم ، والتى بدأتها من هناك يوم 9 مارس الماضى.

ووصلت الطائرة الى مطار القاهرة منذ ١٠ ايام قادمة من مدينة أشبيلية الإسبانية ، ومرت في أجواء الجزائر وتونس وإيطاليا ومالطا واليونان قبل هبوطها فى القاهرة بقيادة الطيار السويسرى أندريه بورشبورج فيما تسلم قيادتها الى الامارات السويسرى برتراند بيكارد . وكان من المقرر أت تغادر الطائرة الى الامارات يوم 17 يوليو الحالى ولكن تأجل ذلك بسبب مرض الطيار .

والطائرة “سولار امبالس٢” هى مشروع سويسري خاص لطائرات تعمل بالطاقة الشمسية ، ممول من قِبل المهندس السويسري ورجل الأعمال أندريه بورشبورج والطيار برتراند بيكارد بهدف لفت الأنظار نحو استخدام التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة وطرح بيكارد المشروع فى عام 2003.

وقام بورشبورجبإدارة المشروع باعتباره مهندسا ميكانيكيا من ناحية التصميم وتجهيز رحلات الطائرة وفى عام 2009 تم تشكيل فريق متعدد التخصصات مكون من 50 من المهندسين والفنيين من 6 دول بمساعدة 100 مستشار خارجي و80 شريكا تكنولوجيا.